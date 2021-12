La comunità di Roghudi e di Marina di S.Lorenzo aderisce al progetto “RiscaldiAmo l’inverno

30 Dicembre 2021 17:26

La comunità di Roghudi e di Marina di S.Lorenzo in collaborazione con la Caritas diocesana e L’associazione culturale Demetra assieme alle altre parrocchie dell’area grecanica della zona pastorale di Melito Porto Salvo ha aderito al progetto “RiscaldiAmo l’inverno. Tantissime signore delle due comunità hanno realizzato tantissime coperte che serviranno ai tanti poveri per coprirsi durante il periodo invernale. Il parroco nel ringraziare la macchina organizzativa ha sottolineato che è importante avere gesti di attenzione verso il prossimo .”I poveri sono come maestri per noi. Un povero ,una persona priva di beni materiali conserva sempre la sua dignità. I poveri possono insegnarci tanto anche sull’umiltà e la fiducia in Dio. La comunità di Roghudi (grazie alle suore e a diversi volontari) ha realizzato due presepi particolari( uno all ‘esterno fatto con materiale semplice e con tegole…) e l’ altro all’interno (presepe dentro una barca..). Nella bibbia la nave (barca) è la Chiesa e il pilota è Cristo . Dentro questa barca ognuno può dirsi salvo grazie a Gesù Bambino che è nato per la nostra salvezza. In questa barca abbiamo “immaginato” anche la presenza dei tanti bimbi e adulti migranti spesso abbandonati a sé stessi nel mare in tempesta. Mi auguro che il Natale e il nuovo Anno ormai vicino ci faccia capire che nel mondo c’è bisogno di fraternità. Mi piace a questo proposito citare papa Francesco che dice:”Una fraternità basata sull’amore reale ,capace di incontrare l’altro diverso da me ,di avvicinarsi e prendersene cura anche se non è della mia famiglia, della mia religione, è diverso da me ma è mio fratello, è mia sorella.