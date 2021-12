La Commissione parlamentare antimafia a Reggio Calabria il 6 e 7 dicembre

2 Dicembre 2021 15:45

La commissione antimafia a Reggio Calabria: audizioni in Prefettura con i vertici di magistratura e le forze dell’ordine

La Commissione parlamentare antimafia sara’ in missione a Reggio Calabria lunedi’ e martedi’ prossimi, 6 e 7 dicembre. Lo annuncia in una nota il presidente, Nicola Morra. Il programma prevede l’inizio delle audizioni, che si svolgeranno in Prefettura, alle 9 di lunedi’. Il primo incontro sara’ quello con il prefetto, Massimo Mariani, cui seguiranno quelli col questore, Bruno Megale; con i comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza, colonnelli Marco Guerrini e Maurizio Cintura, e con il Capo centro operativo della Dia, colonnello Massimo Chiappetta. Sara’ sentito poi il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale, Gianluigi Scaffidi. Nel pomeriggio si svolgeranno le audizioni dei giornalisti Michele Albanese, Alessia Candito e Lucio Musolino; degli imprenditori e rappresentanti della societa’ civile Antonino De Masi, Gaetano Saffioti, Vincenzo Linarello (Goel), di Medcenter container terminal, di Hitachi rail e dei coordinatori di Libera contro le mafie, Deborah Cartisano, don Pino De Masi e Giuseppe Marino. Martedi’ 7 dicembre, sempre in Prefettura, l’intera mattinata, a partire dalle 9, sara’ dedicata all’audizione del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri. Nel pomeriggio sono in programma gli incontri con il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Mariagrazia Arena; con il Procuratore generale, Gerardo Dominijanni; con il Presidente della Corte d’appello, Luciano Gerardis, e con il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Reggio, Rosario Maria Infantino.