l Babbi Bikers invadono il Borgo di Melissa

14 Dicembre 2021 09:18

Giornata di regali per i bimbi del Borgo e della casa famiglia, iniziativa inserita nel progetto “Il Villaggio del Gusto”

Domenica 12 i Babbi Bikers “Gruppo Forte di Cirò Marina” insieme agli amici motociclisti arrivati da varie parti del Territorio del Crotonese si sono dati appuntamento per un’incursione festosa nel Borgo di Melissa ed un momento dedicato al sociale il tutto serveramente in costume Rosso di Babbo Natale. È già il secondo anno che i Bikers si danno appuntamenti nel periodo natalizio principalmente per consegnare i regali alla casa di accoglienza con bambini e donne maltrattate, un luogo dove l’essere umano trova accoglienza, rispetto e serenità. L’incontro con gli ospiti del centro è sempre emozionane perchè i bambini si attaccano al sacco regalo per scegliere il regalo migliore, le donne con molta umiltà si avvicinano con discrezione ricevendo anche loro un piccolo pensiero che intuiscono subito che questo gesto serve a rompere quel momento di disagio. dopo di ciò non ci sono barriere di colori , di lingua e costumi perchè tutti si ritrovano davanti alle prelibatezze preparate dalle loro assistenti/amiche.

Il viaggio dei motociclisti è proseguito verso il Borgo di Melissa dove sono stati accolti per un brindisi di benvenuto con un sapiente vino rosso Melissa doc. ed un primo approccio alla gastronomia del maestro casaro con formaggi tenuti un grotta per diciotto mesi come da tradizione. L’escursione è proseguita verso l’antico frantoio dove erano attesi per un’altra degustazione con pane crostato, olio e pepe rosso tutto ciò mentre si visitavano i locali dove vengono custoditi tutti gli elemento che costituivano un frantoio che fino a pochi anni addietro produceva l’ottimo e rinomato olio melissese.

Nello stesso frantoio hanno salutato i Bikers e tutti i turisti presenti, il sindaco Raffaele Falbo e l’Assessore Carlo Poerio che con la direzione artistica di Alfonso Calabretta stanno portando avanti con successo il progetto “Il Villaggio del Gusto” con vari eventi di enogastronomia, arte, style e tutto ciò che fà “Gusto”. Dopo la visita al frantoio tutti gli avventori del Borso si sono dati appuntamento nella bottega artigiana per degustare un buon panino con hamburger di podolica, pipi e patate, formaggi di capra, salumi, pancetta tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino. La manifestazione si è conclusa in piazza del popolo dove gli Amministratori ed i motociclisti si sono dati appuntamento per l’anno prossimo per indossare di nuovo il tipico vestito di Babbo Natale ed incontrare gli ospiti della casa famiglia e la gente del Borgo che riserva ai Bikers tanta accoglienza e tante cose buone della tradizione melissese.