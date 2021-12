Messina, arriva il pollo fritto di KFC! Imminente apertura a Piazza Cairoli, “sarà il 50° ristorante in Italia”

1 Dicembre 2021 14:15

KFC apre a Messina il suo 50° ristorante in Italia. Il negozio sarà a Piazza Cairoli, l’inaugurazione è prevista nei prossimi giorni. Kentucky Fried Chicken è un colosso del settore dei fast food: nel nostro Paese i suoi 50 locali si trovano in 13 regioni. In una nota stampa si legge: “qui da noi l’azienda ha creato più di mille posti di lavoro, con una quota rosa del 53%”. Inoltre le ultime proiezioni parlano di 10 milioni di clienti che amano il pollo fritto di questa catena appartenente alla holding americana Yum! Marche.

Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC Italia, ha spiegato che “l’azienda ha affrontato l’ultimo anno e mezzo con energia, riuscendo a mantenere aperti tutti i suoi ristoranti e inaugurandone anche di nuovi. Rispetto al 2019, infatti, il colosso ha il 40% in più di ristoranti sul territorio”. L’ad ha poi continuato sottolineando come l’Italia sia il mercato europeo con il più alto potenziale di crescita. Inoltre il 50esimo ristorante in Italia non rappresenta solo una pietra miliare, ma anche un punto di partenza per accelerare l’espansione nel corso dei prossimi anni. E ha svelato che nel 2022 sono previste almeno altre 20 aperture nella Penisola.