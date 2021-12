Juventus, emersi due casi Covid: non c’è pace per Arthur, altra positività fra i calciatori della prima squadra

31 Dicembre 2021 13:59

Due casi di positività al Covid emersi dall’ultimo giro di tamponi in casa Juventus: Arthur Melo e Carlo Pinsoglio hanno contratto il virus

Continuano ad aumentare giornalmente i casi di positività fra le squadre di Serie A. A stretto giro di posta dai 3 casi di positività riscontrati nell’Inter, tocca alla Juventus dare notizia di 2 casi Covid all’interno del gruppo squadra. Dall’ultimo giro di tamponi è emerso che Arthur Melo e Carlo Pinsoglio hanno contratto il virus. Non c’è pace per il povero Arthur che nella sua esperienza in bianconero è stato fermato spesso da infortuni e oggi è costretto a tornare ai box a causa del Covid. Entrambi i calciatori sono in isolamento e stanno seguendo le procedure sanitarie di rito. Nel comunicato della società bianconera si legge: “Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore“.