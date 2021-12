Palermo, sirene americane? L’ex Roma James Pallotta interessato ai rosanero: contatti con Mirri

16 Dicembre 2021 18:28

L’ex proprietario della Roma, l’americano James Pallotta, potrebbe tornare ad investire nel calcio italiano: sarebbe infatti interessato al Palermo

Da capire se l’interesse possa tramutarsi in qualcosa di più concreto, ma sicuramente il Palermo ha attirato le sirene di James Pallotta, proprietario per quasi 10 anni della Roma, lasciata ora ai Friedkin. Secondo quanto scrive Il Giornale di Sicilia, i contatti tra un emissario dell’americano e Dario Mirri risalirebbero addirittura ad ottobre, anche se successivamente non si è registrato alcun tipo di sviluppo. “Contattato tramite l’ufficio stampa del Palermo – scrive il quotidiano – Mirri non ha fornito risposte, rimandando il tutto a Lazard”. Non resta che attendere novità, in un senso o nell’altro.