Italo Palmara (Reggio Futura): “per Scopelliti mi auguro che il 2022 possa essere l’anno della rinascita”

31 Dicembre 2021 17:05

Il presidente del movimento reggino Reggio Futura, Italo Palmara, ha parlato di Giuseppe Scopelliti, tornato libero da qualche giorno dopo aver scontato 4 anni e 7 mesi

Nel giorno di Natale, l’ex Sindaco di Reggio e Governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti è tornato libero, dopo aver scontato 4 anni e 7 mesi di carcere. Nei giorni susseguenti, pur senza alcuna dichiarazione pubblica da parte dello stesso, diversi esponenti politici locali e nazionali si sono espressi sull’argomento. Tra cui, soprattutto, Gianni Alemanno, che qualche giorno fa ha scritto sui social che “Peppe riprende il suo percorso”.

Italo Palmara, presidente del movimento reggino Reggio Futura, ha detto anch’egli la sua. Su Facebook ha scritto: “Dopo tutto il male che gli è stato fatto farebbe bene a voltare le spalle alla nostra Città e a pensare solo al bene della propria famiglia. Ma, come diceva Tolkien, “le radici profonde non gelano mai”. Mi auguro che il 2022 possa essere un anno di rinascita per Giuseppe Scopelliti (a prescindere da un suo rientro in politica o meno) e per tutti i reggini innamorati di questa Città. Il male invece non lo auguro a nessuno… e che ci volete fare, noi di destra non riusciamo ad avere quella cattiveria d’animo che invece alberga spesso nelle sponde avverse. Buon anno nuovo, Peppe. Buon anno nuovo, Reggio”.