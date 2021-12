Israele, registrato il primo caso di “Flurona”: influenza più Covid, affetta una giovane donna partoriente

30 Dicembre 2021 16:34

Israele ha reso noto il suo primo caso di “Flurona”, influenza e infezione da Covid in contemporanea nello stesso soggetto: si tratta di una giovane donna incinta

Da quando c’è il Covid è scomparsa la normale influenza? Una domanda che in tanti si sono fatti, visti i maggiori casi di Coronavirus rispetto a quelli della normale influenza stagionale. La risposta è ovviamente no. Israele ha da poco comunicato il suo primo caso di “Flurona”, la contemporanea infezione da influenza e Covid. Il termine nasce dall’unione di flu (influenza) e Corona (Covid). A contrarre entrambi i virus è stata una giovane donna partoriente, trovata positiva durante un’analisi presso l’ospedale Beilinson di Petach Tikva. La giovane non è vaccinata contro nessuno dei due virus. Il ministero della Sanità israeliano sta esaminando il caso per valutare se la combinazione delle due infezioni può causare una malattia più grave. Secondo gli esperti, molti altri pazienti hanno contratto i due virus ma non sono stati diagnosticati. “Oggi assistiamo a casi sia di Covid sia di influenza che stanno iniziando ad alzare la testa. Vediamo sempre più donne in gravidanza con l’influenza“, ha detto il professor Arnon Vizhnitser, direttore del Dipartimento di Ginecologia dell’ospedale.