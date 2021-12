La tappa del Giro sognata da bambino, la Sicilia e l’amicizia con Nibali: Damiano Caruso si racconta “Giro d’Italia 2022? Sarebbe un regalo ai tifosi siciliani”

12 Dicembre 2021 18:17

Damiano Caruso si racconta ai microfoni di StrettoWeb: dagli obiettivi per il Giro d’Italia 2022 alla gioia di correre davanti ai tifosi siciliani e all’amicizia con Vincenzo Nibali

“Ad oggi non c’è niente di ufficiale. Stiamo cercando un punto d’incontro fra i miei desideri e le esigenze della squadra. Nei prossimi giorni cercheremo di capirlo“. Damiano Caruso non scopre le proprie carte in vista della prossima stagione. Il ciclista di Ragusa avrà ancora qualche giorno per pensare a quali appuntamenti sia meglio prendere parte nel nuovo anno, in linea con la programmazione e gli obiettivi della Bahrain Victorious. Qualche giorno in cui godersi i grandi risultati raggiunti nella stagione conclusa da poche settimane.

Il 2021 ha regalato grandi soddisfazioni al ciclista siciliano che nella conferenza stampa pre-stagionale ha risposto così alla domanda di StrettoWeb su quale fosse il ricordo della passata stagione al quale fosse più legato: “sicuramente il Giro d’Italia. L’emozione di vincere al Giro è il sogno di un bambino che è divenuto realtà. Addirittura è arrivato il podio, la vera ciliegina sulla torta. Mi è piaciuta anche la tappa che ho vinto alla Vuelta perchè ha confermato quanto di buono avevo fatto prima“.

A tal proposito dunque, impossibile non fare riferimento alle due tappe del Giro d’Italia 2022 che si svolgeranno nella sua Sicilia. “Il fatto che ci siano due tappe del Giro d’Italia in Sicilia mi alletta parecchio. Per altro sono due tappe in cui conosco molto bene le strade, quindi mi piacerebbe essere presente per me e per i tifosi. – ha confessato ai nostri microfoni – Ma dobbiamo vedere anche le esigenze di squadra e capire quale sarà il miglior programma per me. Sarebbe un bel regalo da fare ai miei tanti tifosi in Sicilia, sarebbe motivo d’orgoglio e fonte di motivazione extra“.

Se si parla di Sicilia, è d’obbligo fare riferimento ad un altro grande ciclista siciliano presente in gruppo: Vincenzo Nibali. Rivali in classifica ma grandi amici durante e fuori dalle corse, Damiano e Vincenzo tengo alto il vessillo della Trinacria in giro per il mondo. E il loro rapporto va oltre quello di due semplici ciclisti. “Il rapporto che ho con Vincenzo Nibali va oltre quello lavorativo. – racconta Caruso – Ci conosciamo da diversi anni, abbiamo avuto modo di lavorare insieme e condividere momenti ‘al di fuori della bici’ insieme. Lo reputo un amico“.