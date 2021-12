Strada Statale 106, iniziati importanti interventi che eleveranno lo standard di sicurezza

9 Dicembre 2021 15:52

L’impegno dell’O.D.V. determinante per l’avvio di interventi per circa 30 milioni di euro al fine di elevare lo standard di sicurezza stradale sulla S.S. 106

Il Direttivo dell’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” informa i cittadini calabresi che, in data odierna, ha ricevuto una importante comunicazione da parte della Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza del Ministero delle Infrastrutture.

Nello specifico è stato comunicato al Direttivo l’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238+000 (Aeroporto S. Anna) al Km 241+700 (Sv. Papanice), per un importo di 25.000.000 di euro, a seguito della chiusura della Conferenza dei Servizi. Oltre a ciò è stato comunicato al Direttivo che a breve verrà stipulato l’accordo quadro per la fornitura e posa in opera delle nuove barriere per le configurazioni di spartitraffico e bordo ponte, per la manutenzione straordinaria e per la posa in opera di barriere stradali metalliche. In ultimo al Direttivo è stato comunicato che lo scorso 23 novembre ha avuto luogo la consegna dei lavori per la realizzazione della Rotatoria di Santa Lucia nel comune di Corigliano-Rossano e nei prossimi 15 giorni verrà istituito il cantiere per l’inizio dei lavori.

“Grazie all’impegno della nostra O.d.V. – afferma il Presidente Leonardo Caligiuri – finalmente si concludono delle importanti procedure che vedranno nel 2022 l’inizio dei lavori per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che, mai come oggi, sono molto importanti per elevare lo standard di sicurezza sulla Statale 106 in Calabria“.

“Voglio ringraziare il Ministero delle Infrastrutture – continua Caligiuri – per aver agito da pungolo nei confronti della Direzione Generale di Anas al fine di sopperire ai ritardi ed alle lungaggini della Struttura Territoriale di Anas Calabria“.

“La nostra Organizzazione – va avanti il Presidente – è molto soddisfatta perché attraverso i 25 milioni di euro che verranno investiti tra l’Aeroporto S. Anna e lo svincolo di Papanice verrà migliorata e resa più sicura la viabilità in un tratto molto pericoloso dove peraltro, non voglio dimenticarlo, quest’anno ha perso la vita l’imprenditrice Cesarina Antonia Muto di 58 anni ma, questo intervento, sarà anche utile per rendere meglio accessibile l’Aeroporto S. Anna con la città di Crotone“.

“Sono importanti – precisa il Presidente Leonardo Caligiuri – anche gli interventi per la posa in opera delle nuove barriere stradali e per le configurazioni di spartitraffico e bordo ponte mentre finalmente parte nell’area urbana di Corigliano Calabro nella città di Corigliano-Rossano la rotatoria di Santa Lucia per la quale la nostra O.d.V., dopo averne chiesto fortemente la realizzazione, negli ultimi 2 anni ha svolto un lavoro assiduo e costante di forte pressione nei confronti di tutte le istituzioni preposte“.

“Tutto questo – conclude il Presidente – certamente non è l’ammodernamento della Statale 106 che tutti noi sogniamo ma rappresenta comunque un sistema d’interventi importanti e fondamentali che auspichiamo possano essere realizzati il prima possibile perché fondamentali per la sicurezza degli automobilisti su una delle più pericolose strade d’Italia che è, come confermano i dati dell’ACI, la famigerata Statale 106 in Calabria“.