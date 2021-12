Inter, comunicati 3 positivi al Covid: Dzeko e altri due calciatori della prima squadra

31 Dicembre 2021 12:54

L’Inter comunica 3 positività al Covid nel gruppo squadra emerse dagli ultimi test svolti nella giornata di giovedì: hanno contratto il virus Dzeko, Satriano e Cordaz

Continuano a aumentare i casi di Covid nelle squadre di Serie A. Quest’oggi è l’Inter a comunicare tre positività al Coronavirus emerse dai test effettuati nella giornata di giovedì ad Appiano Gentile. I tre calciatori in questione sono Edin Dzeko, Martin Satriano e Alex Cordaz. Sono stati tutti e tre già isolati e seguiranno le consuete procedure previste dal protocollo sanitario. Assenza pesante quella di Dzeko per l’Inter che sarà impegnata il 6 gennaio a Bologna e il 9 contro la Lazio a San Siro: i nerazzurri sperano di recuperare il bomber almeno per la sfida di Supercoppa contro la Juventus del 12 gennaio (ma a rischio rinvio).

Nel comunicato della società si legge: “FC Internazionale Milano comunica che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri. I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario“.