15 Dicembre 2021 22:44

Babbo Natale solidale: quest’anno l’iniziativa del giocattolo sospeso arriva anche a Villa San Giovanni. Un progetto realizzato grazie all’associazione Valentia

Quest’anno l’iniziativa del giocattolo sospeso arriva anche a Villa San Giovanni. Un progetto realizzato grazie all’associazione Valentia attiva in varie iniziative benefiche, volte anche a fronteggiare l’emergenza sanitaria attraverso numerose donazioni di materiali e strumentazioni essenziali per combattere il covid. Anche questo Natale non sarà facile per tante famiglie del nostro territorio a causa dell’emergenza Covid-19. Presso il negozio “Mille più sarà possibile acquistare e depositare pacchetti e regali per le famiglie segnate dalla grave crisi economica di quest’anno che potranno, così, fare felici i propri bimbi. Un progetto realizzato grazie all’associazione Valentia, nota realtà associativa nata nel 2017 proprio a Vibo Valentia, oggi rappresentativa su scala nazionale, che si sta prodigando in iniziative benefiche e per fronteggiare l’emergenza sanitaria attraverso numerose donazioni di materiali e strumentazioni essenziali per combattere il covid. A supportare l’associazione ci saranno anche varie associazioni presenti sul territorio di Villa San Giovanni, a cui vanno i nostri ringraziamenti, come: Ora di agire, L’Azione Cattolica, L’Avis Comunale di Villa San Giovanni e i Gruppi Scout Villa 1 e 2. Chiunque voglia fare il suo regalo sospeso, potrà recarsi presso il punto vendita aderente al progetto ed acquistare un articolo da donare. L’iniziativa è valida dal 9 al 22 dicembre 2021. Un piccolo gesto che può rendere più bello un Natale fin troppo difficile del quale nessun bambino dovrebbe avvertirne l’amarezza.