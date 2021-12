Stretto di Messina, l’importanza di essere al centro del Mediterraneo: sabato convegno presso la Sala Convegni Confindustria di Reggio Calabria

2 Dicembre 2021 17:40

“Infrastrutture e logistica per lo sviluppo sostenibile euromediterraneo – Area integrata dello Stretto”. E’ questo il titolo del Lions Club International che ha organizzato un convegno presso la Sala Convegni Confindustria in Via del Torrione, 96 di Reggio Calabria. L’evento si svolgerà sabato 4 dicembre 2021 e vedrà la partecipazione di illustri ospiti:

Indirizzi di Saluto:

• Domenico Vecchio

Presidente Confindustria Reggio Calabria;

• Filippo Mancuso

Presidente Consiglio regionale della Calabria;

• Giuseppe Strangio

Presidente L.C. Reggio Calabria Host;

• Andrea Commisso

Presidente 28^ Zona Distretto 108 Ya;

• Massimo Serranò

Presidente XI^ Circoscrizione Distretto 108 Ya.

Apertura Lavori:

• Ettore Tigani

Presidente Comitato Distrettuale “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”;

• Salvatore Napolitano

Coordinatore del Forum Permanente.

Moderatore:

• Enzo Vitale

Presidente Fondazione Mediterranea Reggio Calabria.

Relatori:

• Mario Mega

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;

• Francesca Moraci

Ordinario di Urbanistica Università Mediterranea Reggio Calabria;

• Claudio Ricci

Amministratore Delegato Interporto Campano SpA.

Interventi Programmati:

• Silvia Vono

Senatrice della Repubblica

Vice Presidente Commissione permanente Infrastrutture e Lavori Pubblici;

• Giusi Princi

Vice Presidente Giunta Regionale della Calabria;

• Paolo Battaglia

Presidente distrettuale Leo;

• Franco Scarpino

Primo Vice Governatore Distretto Lions 108 Ya.

Relazioni:

• Mega: “Sistema portuale dell’area dello Stretto tra trasporti e logistica”

• Moraci: “Sud, infrastrutture e futuro”

• Ricci: “Infrastrutture e ZES. Strumenti per lo sviluppo economico”

Conclusioni:

• Francesco Accarino

Governatore Distretto 108 Ya