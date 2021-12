Infrastrutture e logistica per lo sviluppo Euromediterraneo: sabato iniziativa a Reggio Calabria

1 Dicembre 2021 17:48

Reggio Calabria: l’evento si terrà presso la sala convegni dell’Associazione degli Industriali reggini sabato 04 dicembre con inizio alle ore 09:30

Riunione di studio promossa dalla Commissione ad hoc del Distretto 108YA del Lions International con la collaborazione della Fondazione Mediterranea. L’evento si terrà presso la sala convegni dell’Associazione degli Industriali reggini sabato 04 dicembre con inizio alle ore 09:30. Questa in sintesi la ratio del convegno. L’incontro è teso a valorizzare la comune identità culturale euromediterranea rilanciando l’idea della costruzione di uno stabile ponte economico e culturale tra l’Europa mediterranea e gli altri Paesi del bacino. Questa integrazione, se ben gestita, potrebbe essere un poderoso volano di sviluppo sia per i paesi sottosviluppati mediterranei che per i paesi europei meno evoluti economicamente rispetto all’Europa centrosettentrionale.

Dopo i saluti di Domenico Vecchio, presidente Confindustria Reggio Calabria, di Filippo Mancuso, presidente del Consiglio Regionale, di Giuseppe Strangio, presidente del Lions Reggio Calabria Host, di Andrea Commisso, presidente della 28° Zona Lions, e di Massimo Serranò, presidente dell’XI Circoscrizione Lions, l’incontro sarà aperto formalmente con l’introduzione ai lavori di Ettore Tigani, presidente della Commissione Distrettuale Lions “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, e di Salvatore Napolitano, Coordinatore del Forum Permanente Lions “Il Mediterranea per il futuro dei giovani: tutela ambientale e lavoro sostenibile”.

Moderati da Vincenzo Vitale, presidente della Fondazione Mediterranea, relazioneranno: Mario Mega, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, su “Sistema portuale dell’Area dello Stretto tra trasporti e logistica”; Francesca Moraci, Ordinario di Urbanistica all’Università Mediterranea, su “Sud, infrastrutture e sviluppo”; Claudio Ricci, amministratore delegato dell’Interporto Campano, su “Infrastrutture e Zes: strumenti per lo sviluppo economico”.

Gli interventi programmati saranno di Silvia Vono, Senatrice e vicepresidente della commissione permanente infrastrutture e lavori pubblici, di Giusi Princi, vicepresidente della Giunta regionale, di Paolo Battaglia, presidente distrettuale Leo, di Franco Scarpino, primo vicegovernatore distrettuale Lions. Concluderà gli interventi Francesco Accarino, governatore distrettuale Lions.