Inchiesta plusvalenze Juventus, l’intercettazione su Cristiano Ronaldo: “se quella carta salta fuori ci saltano alla gola”

3 Dicembre 2021 17:14

L’inchiesta della Procura di Torino, in merito alle plusvalenze della Juventus, analizza anche un’intercettazione nella quale si fa riferimento a una “carta” riguardante Cristiano Ronaldo

“Se quella carta salta fuori… ci saltano alla gola tutto sul bilancio“. La frase riportata dall’Ansa, captata durante le intercettazioni della Guardia di Finanza che sta indagando sulle plusvalenze della Juventus, sarebbe uscita dalla bocca di Federico Cherubini lo scorso 23 settembre. L’uomo che nei quadri societari bianconeri ha preso il posto di Paratici è stato sentito nei giorni scorsi come persona informata dei fatti dalla Procura di Torino, ma non risulta indagato. La frase sarebbe stata indirizzata a Cesare Gabasio, legale rappresentante della Juventus, il cui nome è invece finito nel registro degli indagati dopo quelli di Agnelli, Paratici, Nedved, Cerrato, Re e Bertola.

A tale filone di indagini risultano legate le perquisizioni di ieri della guardia di finanza, effettuate al fine di recuperare la documentazione “contabile ed extracontabile” in riferimento alla “famosa carta che non deve esistere teoricamente” intercettata in una conversazione tra Gabasio e Cherubini su Cristiano Ronaldo. In un primo tempo il riferimento sembrava alle mensilità che i giocatori della Juventus, durante la pandemia, avevano deciso di differire in futuro, ma attualmente si fa largo la strada di una presunta buonuscita per favorire il passaggio di CR7 al Manchester United. Nel nuovo decreto di perquisizione si legge: “riportavano in modo difforme dal vero alla voce ‘Cessioni definitive’ i valori economici della cessione del calciatore Cristiano Ronaldo”. Una buonuscita che, seppur successiva alla chiusura del bilancio 2021, non risulterebbe neanche nella relazione allegata con i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.