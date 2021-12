Inaugurazione dell’Emporio della solidarietà a Campo Calabro

1 Dicembre 2021 12:28

Il 17 Dicembre 2021 alle ore 16.00 nei locali ubicati in via Sant’Angelo 9/F, si procederà all’inaugurazione dell’Emporio Sarepta: in Campo per la Vita, promosso dalla Parrocchia S. Maria Maddalena con la collaborazione della Caritas Diocesana, del Banco Alimentare, dell’ ACLI di Reggio Calabria, dell’ 8xmille della Chiesa Cattolica.

Programma dell’evento

Saluto di Don Antonino Palmenta Parroco in solidum Parrocchia Santa Maddalena

Saluto del Sindaco Sandro Repaci

Saluto Direttrice Caritas Diocesana Maria Angela Ambrogio

Saluto Parroco Moderatore della Parrocchia S. Maria Maddalena Don Francesco Megale

Benedizione dei locali dell’Emporio S.E. Mons. Fortunato Morrone

L’Emporio

Lo spazio è stato risistemato e messo a disposizione gratuitamente dall’amministrazione Comunale, è stato allestito con il sostegno delle varie associazioni e realtà che hanno dato il proprio contributo (AVIS Campo Calabro, Caritas Parrocchiale, Congrega Sant’Antonio di Padova. Confraternita Madonna di Polsi, CONAD Campo Calabro) e verrà gestito dai volontari che hanno aderito con entusiasmo a questa nuova realtà solidale nascente. E’ UN PROGETTO SOCIALE che prevede un servizio di distribuzione di generi di prima necessità, organizzato come un vero e proprio supermercato, all’interno del quale i beneficiari possono reperire, in modo autonomo e secondo le loro esigenze, prodotti alimentari e non, secondo un progetto di accompagnamento che li porti ad uscire dallo stato di bisogno.

All’interno dell’Emporio i prodotti non hanno un prezzo, ma un valore in punti. Attraverso una tessera punti a scalare gli utenti possono acquisire gratuitamente i prodotti necessari fino ad esaurimento del budget di punti loro concesso.

L’Emporio costituisce uno strumento pedagogico di alto impatto sociale: uno strumento a favore della lotta contro lo spreco, una palestra di volontariato, un “luogo” verso cui potrà convogliare la solidarietà di tutta la comunità, attraverso la condivisione di generi alimentari, di denaro, di tempo, di competenze.