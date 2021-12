Vaccini anti-Covid, l’ultima trovata è in Austria: 500 euro di bonus a chi fa la terza dose

30 Dicembre 2021 13:19

In Austria si discute di un premio di 500 euro, in forma di bonus spesa, per chi si fa somministrare la terza dose booster del vaccino anti-Covid

Ne abbiamo sentito tante, dalle più strampalate e insolite a quelle che hanno strappato sorrisi o arrabbiature, a seconda delle modalità scelte. Ma le trovate dei paesi del mondo per incentivare alla vaccinazione raggiungono vette sempre più “inesplorate”. L’ultima idea in ordine di tempo è dell’Austria, che discute un premio di 500 euro, in forma di bonus spesa, per chi si fa somministrare la terza dose booster del vaccino anti-Covid. Seppur corretto possa essere incentivare alla vaccinazione, alcuni metodi rappresentano però un vero e proprio schiaffo all’approccio scientifico e a tutti gli sviluppi conquistati negli anni. In Austria i vaccinati con prima dose hanno raggiunto l’80%, mentre gli Over 12 con la terza sono al 48%. Questa decisione potrebbe essere assunta il primo febbraio, con l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale in tutto il paese. C’è da chiedersi allora quale sia il motivo di incentivare la vaccinazione con dei bonus premio quando entrerà già in vigore l’obbligo.

Ma il cancelliere austriaco Karl Nehammer l’ha definito un “segnale positivo”. Secondo il ministero alla Salute, “è importante trasmettere il messaggio agli indecisi che il vaccino non protegge solo loro ma anche chi gli sta vicino. Ogni contributo per aumentare il tasso di vaccinazione è utile”.