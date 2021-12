Il romanzo “Crimine infinito” approda nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi sul fenomeno della mafia, la soddisfazione di Biesse

3 Dicembre 2021 09:10

Il romanzo “Crimine infinito” approda nelle scuole, era stato presentato a giugno, in una prima assoluta nazionale, a Reggio Calabria

Il romanzo “Crimine infinito” di Cristiano Barbarossa & Fulvio Benelli (edito da Fandango Libri) approda nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi sul fenomeno della mafia. Presentato a giugno, in una prima assoluta nazionale a Reggio Calabria, voluta dalla BIESSE Associazione, con la partecipazione, oltre alle tante autorità, del direttore del TgCom24 Paolo Liguori – che da anni si occupa di criminalità organizzata- che ha definito il libro “Il nuovo Giorno della Civetta sulla ‘ndrangheta, un grande romanzo popolare pari a quello che scrisse Sciascia sulla mafia siciliana”. In seguito a questo evento, BIESSE si é fatta artefice di altre iniziative legate al libro, come la partecipazione alla prima edizione di “Letture all’ombra del vulcano” tenutasi a Trecase (Napoli). Questo circolo virtuoso di legalità ha portato a un protocollo d’intesa con l’Istituto “Don Lorenzo Milani” di Gragnano (Napoli) dove “Crimine infinito” viene letto come libro educativo. “Per noi é una soddisfazione e un onore enorme essere letti dai ragazzi, nelle scuole, per una presa di coscienza sulla mafia. Vuol dire seminare futuro” le parole di Barbarossa&Benelli. A loro fanno seguito Bruna Siviglia, Presidente Nazionale BIESSE e Fernanda Pucillo, socia dell’associazione e referente per la Campania: “è un grande orgoglio per noi. Del resto il romanzo oltre a essere uno strumento utilissimo per diffondere la cultura della legalità e combattere quella della ‘Ndrangheta ha avuto altri riconoscimenti importanti , come, ad esempio, l’apprezzamento della Società Dante Alighieri che lo ha definito un libro dalla prosa potente, una riflessione sulla salute della nostra civiltà. Aspetti che noi abbiamo immediatamente colto alla sua uscita”.