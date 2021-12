Il reggino Gennaro Cortese “Italia Si” su Rai 1 il giorno di Natale: racconterà la sua straordinaria impresa con il conseguimento di 6 lauree

21 Dicembre 2021 18:26

Il reggino Gennaro Cortese, che di recente ha conseguito la sesta laurea, sarà ospite il giorno di Natale su Rai 1, del programma televisivo “Italia Si”

La città di Reggio e la Calabria alla ribalta sul piccolo schermo nel giorno di Natale. Il reggino Gennaro Cortese, che di recente ha conseguito la sesta laurea alla soglia dei suoi 71 anni in Sociologia all’ università di Messina sarà infatti ospite sabato 25 alle 17 su RAI 1, del programma televisivo “Italia Si ” condotto da Marco Liorni. Potrà così raccontare al grosso pubblico episodi della sua vita che hanno riscosso consensi anche in occasione dell’ultima esperienza di studi in riva allo Stretto e in ambito nazionale.