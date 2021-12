Il metano raggiunge Bova e Bova Marina: Italgas collega alla rete 1.200 nuove utenze

27 Dicembre 2021 10:05

Da pochi giorni circa 1.200 famiglie dei comuni di Bova e Bova Marina possono beneficiare dei vantaggi del gas naturale grazie alla messa in esercizio delle reti di distribuzione del metano. Un’opera attesa da tempo, diventata realtà per i residenti in virtù dell’accordo e della collaborazione tra Italgas e le Amministrazioni Comunali. L’intervento, che permette alle famiglie di essere stabilmente approvvigionate da una fonte energetica sicura, economica e sostenibile come il metano, ha comportato la posa di 18 chilometri di condotte stradali e di circa 3,5 chilometri di allacciamenti interrati per il collegamento alla rete cittadina delle 1.200 utenze distribuite tra Bova Marina (oltre il 90%) e Bova. Tutte le utenze sono state dotate di misuratori intelligenti di ultima generazione (smart meters) in grado di consentire, tra le altre funzioni, la lettura in tempo reale dei consumi. Con l’intervento di metanizzazione di Bova e Bova Marina, Italgas prosegue nel suo impegno a fianco delle comunità e dei territori al fine di incrementare ulteriormente la qualità del servizio e rendere sempre più sicure, nonché estese e flessibili, le reti in gestione. La metanizzazione di Bova e Bova Marina va così ad aggiungersi agli analoghi interventi effettuati a Cardeto, San Lorenzo Marina, Chorio (frazioni del Comune di San Lorenzo) e Bagaladi, dove i residenti usufruiscono del gas naturale, quindi delle possibilità di sviluppo a esso connesse, già da diversi mesi. I principali canali di Italgas a disposizione dei cittadini sono il numero verde del Contact Center, per assistenza e/o informazioni (800 915 150 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20), e il numero verde del Pronto Intervento a cui segnalare eventuali guasti e dispersioni (800 900 999), sempre attivo, 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.