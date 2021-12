1 Dicembre 1900-1 Dicembre 2021, il Messina compie 121 anni: come l’Inghilterra è legata al club peloritano

1 Dicembre 2021 13:39

Oggi il Messina compie 121 anni di storia: il club ripercorre, attraverso i canali social, il cammino iniziale della sua storia, nata in avvio dello scorso secolo

1 Dicembre 1900-1 Dicembre 2021: 121 anni di storia. Oggi è il compleanno dell’Acr Messina e il club peloritano, attraverso i canali social, ha ripercorso proprio il cammino iniziale del club nato in avvio dello scorso secolo. “Il calcio a Messina – si legge – nacque dall’ambizione del giovane Alfredo Marangolo, appena tornato da un lungo soggiorno a Londra. In Gran Bretagna aveva conosciuto il neonato gioco del calcio e aveva portato con sé alcuni manuali con le regole del gioco, un pallone di cuoio, alcune scarpe, una divisa da arbitro ed una da gioco. Marangolo decise di coinvolgere la nutrita colonia inglese residente nel capoluogo peloritano che, per cultura e tradizione, poteva favorire la nascita di un movimento sportivo. Molte risposte furono positive e tra queste quella dell’armatore navale Walter F.Becker, che occupò il posto di presidente del primo sodalizio messinese. Il resto è storia…”