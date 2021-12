Il Covid mette a rischio cancellazione la Coppa d’Africa. La Caf: “è fake news!”

15 Dicembre 2021 11:57

La Coppa d’Africa a rischio a causa del Covid: la variante Omicron e le proteste delle squadre potrebbero portare alla definitiva cancellazione del torneo

La Coppa d’Africa potrebbe essere cancellata definitivamente. Inizialmente in calendario a giugno 2021, era già stata anticipata a gennaio 2021 e poi posticipata a gennaio 2022 a causa del Covid. Il terzo rinvio potrebbe essere quello definitivo che poterà all’annullamento della competizione che dovrebbe svolgersi in Camerun. Secondo RMC Sport infatti, spiega che la riflessione dei giorni scorsi potrebbe trasformarsi presto in realtà: la Caf (Confederazione calcistica africana) potrebbe annunciare la cancellazione nei prossimi giorni. Oltre le difficoltà legate al Covid e alla nuova variante Omicron, la Caf deve far fronte al malcontento di alcuni club, in particolare di quelli inglesi, che vorrebbero trattenere in patria i propri calciatori evitando possibili quarantene obbligatorie una volta rientrati in patria (anche se da oggi l’UK ha ‘svuotato’ la propria lista rossa).

Nelle ultime ore la Caf ha bollato la notizia come “fake news“. La Confederazione ha diffuso un comunicato ufficiale che ignora quanto detto da Rmc Sports, concentrandosi invece sull’ottimismo legato alle visite di rito in Camerun e alla soddisfazione per la situazione organizzativa attuale in vista della competizione. Contattato da la “La Gazzetta dello Sport”, in merito alla possibile sospensione del torneo rivelata in Francia, il portavoce della Caf è stato chiaro: “la Coppa d’Africa si giocherà e si giocherà in Camerun. Non dobbiamo rispondere a quanto detto in Europa, possono pubblicare tutte le fake news che vogliono. Siamo in Camerun e stiamo preparando il torneo”.