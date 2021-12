Riforma della giustizia e rapporto svimez, il Consiglio nazionale forense alla Mediterranea di Reggio Calabria per il convegno “A Sud della giustizia”

1 Dicembre 2021 13:09

Il Parlamento ha approvato in via definitiva la riforma del processo penale e, in questi giorni, anche del processo civile. In attesa dei decreti legislativi di attuazione delle due leggi delega, il Consiglio nazionale forense organizza, il 3 dicembre alle ore 10 a Reggio Calabria, il convegno “A Sud della Giustizia”, con il contributo dell’Ordine degli avvocati del distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria. L’evento nazionale si terrà presso l’Università degli Studi Mediterranea del capoluogo calabrese e sarà una occasione di dibattito sui temi della giustizia nel Mezzogiorno, alla luce del divario tra il Sud e il Centro-Nord confermato dall’ultimo rapporto Svimez, delle riforme della giustizia e dei lavori della commissione interministeriale per la Giustizia nel Mezzogiorno. Gli obiettivi sono quelli di focalizzare le criticità esistenti sul territorio che allo stato rendono difficile l’accesso alla giustizia e complicato il funzionamento della giurisdizione, ma anche di formulare proposte, tenuto conto di alcune best practices per migliorare le condizioni di lavoro di avvocati e magistrati, nelle realtà territoriali del Sud.

All’evento interverranno, tra gli altri, la presidente facente funzioni del Cnf, Maria Masi, il consigliere tesoriere, Giuseppe Iacona e i consiglieri nazionali Francesco Napoli, Carolina Scarano, Carla Secchieri, Patrizia Corona, Emmanuele Virgintino e Aniello Cosimato. I temi al centro del dibattito saranno: l’accesso alla giustizia per i cittadini, l’edilizia giudiziaria, l’organizzazione e la digitalizzazione degli uffici giudiziari. È confermata la partecipazione del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, David Ermini, della ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, del sottosegretario di Stato per la Giustizia, Francesco Paolo Sisto e della presidente della commissione interministeriale Sud-Giustizia, Maria Rosaria Covelli, che interverranno al dibattito in un collegamento da remoto. L’appuntamento sarà trasmesso in streaming sul sito del Consiglio nazionale forense (www.consiglionazionaleforense.it). Il giorno precedente, giovedì 2 dicembre, la presidente ff Masi e i consiglieri del Cnf incontreranno gli Ordini del distretto.