Il Comune di Taurianova attiva il servizio di certificazione on-line

7 Dicembre 2021 09:39

Il Comune di Taurianova, anche in questa occasione tra i primi Comuni, attiva il servizio di certificazione on-line. L’Amministrazione comunale di Taurianova, infatti da oggi, amplia i propri servizi di certificazione anagrafica fornendo due nuovi strumenti, che permettono di eliminare le attese ed ottenere un notevole risparmio di tempo. Cittadini e professionisti possono ottenere i certificati relativi a tutti i membri della propria famiglia anagrafica utilizzando le credenziali di un maggiorenne del nucleo familiare; il servizio è riservato ad utenti maggiorenni. Con Smart ANPR è possibile richiedere anche certificati relativi ad altre persone rispetto ai componenti del proprio nucleo familiare, ma occorre essere in possesso dei dati anagrafici del cittadino per cui si richiede il certificato (Cognome, Nome, Data di nascita, Codice fiscale). I servizi sono disponibili attraverso i seguenti canali: Accedendo al sito dell’ Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, Accedendo al portale Smart ANPR messo a disposizione dal Comune di Taurianova mediante l’applicazione “Smart ANPR Servizi Locali SPA” scaricabile da App Store o Google Play. Al servizio si accede con il proprio Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o mediante la propria carta di identità elettronica (CIE).

I certificati sono prodotti direttamente da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), che ha istituito L’ANPR presso il Ministero dell’Interno. Il Decreto Semplificazioni 2021 (n. 77 del 31 Maggio 2021) introduce l’esenzione da bollo per i certificati emessi in modalità telematica attraverso la piattaforma ANPR. Si precisa che la certificazione anagrafica a cui si riferisce l’esenzione del bollo introdotta dall’art. 39 del D.L. 77/2021 è unicamente ed esclusivamente quella ottenuta in modalità telematica tramite la piattaforma ANPR del Ministero dell’Interno. Le certificazioni rilasciate allo sportello dagli ufficiali d’anagrafe o mediante i servizi on line attivati dal Comune di Taurianova tramite il servizio Smart ANPR, continuano ad essere soggetti al bollo da € 16 come da d.P.R. n. 642/1972 e ai noti casi di esenzione previsti da norme e direttive speciali.