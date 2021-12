I vignaioli artigiani di Cosenza organizzano la prima rassegna del vino e del cibo di strada

17 Dicembre 2021 10:25

“Vini in corso… Telesio” è il titolo dell’evento che avrà luogo a Cosenza presso l’Antica Salumeria Telesio il 18 e il 19 Dicembre a partire dalle ore 12:00

Si terrà a Cosenza, in Corso Telesio 31 presso l’Antica Salumeria la prima rassegna del vino e del cibo interamente firmata VAC – Vignaioli Artigiani di Cosenza. In occasione del Natale, infatti, i VAC hanno pensato di augurare Buone Feste con un evento enogastronomico dal titolo “Vini in corso… Telesio” che si svolgerà all’aperto e nel pieno del rispetto delle normative anti-Covid.

Già durante la loro presentazione ufficiale i VAC avevano espresso chiaramente quali fossero gli obiettivi primari moventi le 10 aziende facenti parte dell’Associazione ad unirsi sotto la Rete d’Imprese. Tra questi ultimi emergeva in maniera chiara la volontà di lanciare attività di comunicazione, anche attraverso la creazione di eventi locali.

La rassegna organizzata prevede la degustazione delle seguenti prelibatezze culinarie:

Cuoppo con Cuddruieddri, polpette di baccalà e Panestorto fritto al rosso d’uovo

Bocconi di Panestorto nocciole, mandorle e mirtilli con carne di maiale stracciata al Timpamara e miele (edizione limitata)

Il tutto accompagnato dai Vini dell’Alta Calabria dei VAC delle aziende: Rocca Brettia, L’Antico Fienile Belmonte, Ciavola Nera, Terre del Gufo, Cerzaserra, Elisum, Manna, Maradei, Cervinago e Tenute Ferrari

L’ingresso è gratuito e la manifestazione inizierà nella giornata del 18 Dicembre a partire dalle ore 12.00 fino alle 22.00 e seguirà giorno 19 Dicembre gli stessi orari.

I VAC (Vignaioli Artigiani di Cosenza), sono una rete di piccoli produttori di vini artigianali della provincia di Cosenza con una mission ben definita: valorizzare e promuovere il territorio ed i suoi vitigni autoctoni. Elemento fondamentale di appartenenza, oltre a quello della piccola dimensione e dell’artigianalità delle lavorazioni espresse in sintesi nel nome dell’associazione, è da ricercare nella valorizzazione di vitigni storici (o autoctoni) tipici dell’area geografica di riferimento, pur modulati nella diversità espressiva che le diversità territoriali della DOP consentono (mare, collina, montagna).

AZIENDE ASSOCIATE :