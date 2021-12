I medici di Melito Porto Salvo si aggiudicano la XVI edizione della Coppa Italia curata dall’Associazione Nazionale Medici Calcio

14 Dicembre 2021 13:48

Sono sette le volte (record assoluto nella ANMC) che l’ambito trofeo arricchisce la bacheca dei Melitesi

I medici di Melito si aggiudicano la XVI edizione della Coppa Italia curata dalla Associazione Nazionale Medici Calcio presieduta dal dr. Giovanni Borrelli di Napoli. Sono sette le volte (record assoluto nella ANMC) che l’ambito trofeo arricchisce la bacheca dei Melitesi. Battute, in ordine cronologico, Avellino 1-0,Cosenza 3-1, Bologna 3-0, in semifinale a soccombere è stato Taranto 2-1. I medici di Melito si sono ancora fatti valere nella combattuta finale contro il mai domo Napoli per 3-1 . La squadra ben condotta dal novello mister Guido Zavettieri ha sviluppato un gioco piacevole con trame ficcanti è veloci, tanto da meritare il riconoscimento, di aver vinto con merito, da parte di tutte le compagini presenti. Il ritorno alla vittoria dopo una pausa peraltro non molto lunga premia il costante impegno del presidente Nino Zavettieri e dei suoi collaboratori. Accanto alla manifestazione sportiva altri 2 eventi hanno arricchito il nutrito programma. Il congresso scientifico – Medicina rigenerativa e Medicina riparativa, due mondi a confronto – e il secondo, curato in ogni aspetto dal conterraneo dr. Bruno Romanò Presidente del club di Roma, Solidi e solidali. In questo ambito è stata organizzata una partita tra i parlamentari vs Solidi e solidali il cui ricavato è stato devoluto alla elimosineria del Papa e al Fondo di solidarietà del Gemelli.