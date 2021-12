I Flexibrass quintet in concerto a Caulonia

12 Dicembre 2021 19:01

Presso l’Auditorium Casa della Pace “Angelo Frammartino” di Caulonia Marina, mercoledì 15 dicembre alle ore 21:00, si esibiranno i FlexiBrass Quintet

Presso l’Auditorium Casa della Pace “Angelo Frammartino” di Caulonia Marina, mercoledì 15 dicembre alle ore 21:00, si esibiranno i FlexiBrass Quintet. Un gruppo musicale nato dall’idea di alcuni giovani musicisti calabresi che condividono la passione per la musica. L’intento era quello di creare un ensemble di ottoni capace di esibirsi di fronte a qualsiasi platea, avvicinando la musica classica e i suoi strumenti al grande pubblico. Il gruppo FlexiBrass Quintet è attualmente formato da Antonio Alfarone (trombettista), Natalino Larosa (trombettista), Umberto Scaramuzzino (trombonista), Matteo Grillo (cornista), Davide D’agostino (tubista) e Gianluca Cusato (percussionista). Il repertorio del concerto spazierà dalle più celebri colonne sonore del cinema alle tradizionali melodie natalizie. Uno spettacolo musicale congiuntamente organizzato dal Comune di Caulonia e dall’Accademia di Musica, Lettere e Arti “Senocrito”. I FlexiBrass Quintet si sono esibiti in numerosi eventi tra i quali: “FilMuzik Arts Festival – Where’s the revolution? 2020 Edition” – Gioiosa Ionica (RC); “La Notte Romantica” – Gerace (RC); “Il Mercato della Badia d’Inverno” – Bivongi (RC); “Jamu Session” – Pizzo Calabro (VV); “Festival di Musica Classica della Locride” – Portigliola (RC). Per info e prevendite biglietti: auditoriumcaulonia22@gmail.com – segreteria@senocrito.it – Tel. 0964 1929121 – Cell. 329 8826673.