Hockey SSD Unime, bilancio di metà stagione più che positivo: fari puntati sui giovani

23 Dicembre 2021 10:15

E’ tempo di bilanci per il comparto hockey della SSD UniMe: l’analisi di fine anno

Momento di bilanci per il settore hockey della SSD UniMe che, con la pausa del campionato di Serie B maschile, può dedicarsi alle attività giovanili ed a preparare il debutto nelle attività indoor. Per quanto riguarda la squadra senior bicchiere decisamente mezzo pieno al giro di boa di metà stagione. Il team, allenato da coach Jerry Ragonese, si è presentato ai nastri di partenza del campionato nazionale di serie B di hockey prato con un gruppo totalmente rinnovato rispetto a quello che ha ben figurato nella passata stagione. Parola d’ordine ringiovanimento. E cosi è stato: in prima squadra sono approdati tantissimi giovani che, sino a questo momento, hanno ben figurato, conquistandosi il gradino più basso del podio alle spalle delle due corazzate del girone siciliano: HC Ragusa e Galatea Catania, avanti di 4 lunghezze. “Da un punto di vista tecnico siamo cresciuti sicuramente – analizza il tecnico degli universitari – Siamo stati bravi a sviluppare vari sistemi di gioco che, adesso, iniziano a girare con molta più fluidità. I ragazzi hanno risposto bene sia agli schemi di attacco sia a quelli di difesa, quindi guardiamo alla seconda parte di stagione con molta ambizione”.

Alla SSD UniMe, dunque, toccherà giocare un girone di ritorno da assoluta protagonista se vorrà centrare uno dei due posti disponibili per la qualificazione ai play-off promozione in A2. Partendo, innanzitutto, dal miglioramento della fase realizzativa, che sino a questo momento ha portato solo 5 marcature. Decisamente meglio lo score per quanto riguarda le reti subite: sinora sono solamente 6 i gol incassati dal giovanissimo Francesco Raffa, un 2007 (il più giovane tra tutti i campionati di A1 e B) esordiente in B, che sta sostituendo in maniera eccezionale Marco De Domenico (trasferitosi al Brescia). Come lui molto bene anche gli altri due giovanissimi, ormai inseriti in pianta stabile in prima squadra: Davide Arena (2007) e Cristian Visalli (2005, autore anche di due gol con la squadra senior). La pausa del Campionato di B1 permette adesso al team universitario di tuffarsi nella preparazione del campionato di Serie B Indoor, in partenza il prossimo 2 gennaio con il derby al Pala Alberti di Barcellona contro la Polisportiva Universitaria Messina. Calendario fittissimo di impegni per i ragazzi allenati da Giacomo Spignolo, con gli incontri ravvicinati contro Ragusa, Polisportiva Valverde Catania, PGS Don Bosco Barcellona e GS Raccomandata Giardini.

Nel pieno dell’attività, invece, i torni giovanili di Categoria Under 16 ed Under 14, con le due squadre che si stanno dimostrando in grado di poter fare la voce grossa fino alla fine dei rispettivi tornei, a conferma dell’ottimo lavoro svolto a livello giovanile dalla SSD UniMe. Anche in questo caso in partenza da Gennaio 2022 la declinazione indoor dei vari campionati, con la squadra Under 16 seriamente candidata a centrare un’ambita finale nazionale. Due concentramenti con 5 pretendenti al pass per le finali: oltre la SSD Unime scenderanno in campo Gs Raccomandata Giardini, HCR Ragusa, Pol. Galatea Catania e PGS Don Bosco. Concentramento secco al PalaNebiolo tra SSD Unime e Polisportiva Galatea per decretare chi staccherà il pass per la Finale Nazionale di categoria programmata per febbraio. Nel frattempo, confermando l’attenzione massima della società sui piccoli e sul settore giovanile, è in procinto di partire anche la categoria degli under 12: tutti piccoli esordienti, già al lavoro da diverse settimane del Tecnico Daniele Romano, che potranno cimentarsi nei primi tornei già dalla prossima primavera.