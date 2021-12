Guardia di Finanza nella sede dell’Inter: indagine su delle plusvalenze sospette

21 Dicembre 2021 16:05

Plusvalenze sospette, la Procura di Milano acquisisce documenti relativi ad alcune operazioni di mercato effettuate dall’Inter

Dopo le indagini effettuate a carico della Juventus, anche l’Inter finisce nel mirino della Guardia di Finanza. La procura di Milano ha acquisito i documenti relativi alla compravendita di alcuni calciatori nerazzurri, i militari della GdF si sono presentati nella sede della squadra e in quella della Lega Calcio. Lo comunica la procura secondo quanto si legge su “La Repubblica”.

“Nell’ambito di attività di indagine coordinate dalla procura, i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano hanno eseguito accertamenti documentali presso le sedi della F.C. Internazionale Milano spa e della Lega Nazionale professionisti della serie A. – si legge nel comunicato – Le attività in corso sono dirette ad acquisire documentazione relativa alle cessioni da parte dell’Inter dei diritti pluriennali sulle prestazioni di taluni calciatori relativamente agli esercizi 2017/2018 e 2018/2019 al fine di verificare la regolarità della contabilizzazione delle relative plusvalenze“. L’indagine è per ora contro ignoti, l’ipotesi di reato è di false comunicazioni sociali. Lo scorso 9 dicembre, le Fiamme Gialle avrebbero trasmesso un’informativa alla Procura di Milano evidenziando alcune criticità nei bilanci dell’Inter in relazione alle operazioni legate a una decina di calciatori non di primissimo livello.