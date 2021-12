Green pass, Occhiuto: “la deroga per gli studenti sui mezzi pubblici è una richiesta di buon senso”

6 Dicembre 2021 17:42

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, è intervenuto a “Oggi è un altro giorno”, su Rai 1. Il Governatore ha detto: “le Regioni hanno chiesto al governo una deroga per gli studenti, affinché possano ancora per qualche giorno prendere i mezzi pubblici senza il green pass: ci sembra una richiesta di buon senso. Diamoci ancora un po’ di tempo per mettere a regime il sistema ed evitiamo di far perdere giorni di scuola agli studenti. Lo abbiamo chiesto al governo insieme agli altri presidenti di Regione, speriamo che l’esecutivo se ne faccia carico”, conclude Occhiuto.