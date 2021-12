Green Pass, a Messina cittadini e attività rispettano le regole: dai controlli di domenica nessuna sanzione

20 Dicembre 2021 11:46

Controlli a Messina per il Green Pass: nella giornata del 19 dicembre 2021 nessuna sanzione

La Prefettura di Messina ha pubblicato il report sui servizi di controllo anti Covid-19 effettuati dalle forze dell’ordine nella giornata del 19 dicembre 2021. Dal 6 dicembre infatti il Prefetto ha adottato un Piano per l’effettuazione costante di verifiche, anche a campione, avvalendosi delle Forze di polizia e del personale dei Corpi di Polizia municipale, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni verdi nei luoghi in cui da normativa è necessario. Dai dati comunque emerge come ieri nessuna sanzione a cittadini o multa a titolari di attività commerciali sia stata elevata. Di seguito il report: