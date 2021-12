5 Dicembre 2021 10:39

L’intenzione era quella di far accedere ai Mercatini di Natale soltanto ai cittadini in possesso del Green Pass, ne è nata una forte contestazione

Veementi proteste si sono svolte ieri in Lussemburgo. Migliaia di manifestanti sono scesi in strada per mostrare il proprio dissenso verso le misure anti-Covid disposte dalle autorità nazionali. Tensione soprattutto nella zona dei mercatini di Natale, il cui accesso era consentito solo ai possessori di Green Pass: i cittadini hanno sfondato le transenne e sono entrati nell’area avanzando in corteo al grido di “Liberté”. Di seguito il video.