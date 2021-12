Gli appuntamenti del 24 dicembre del cartellone natalizio “Messina il Natale della RiNascita”

23 Dicembre 2021 17:56

Messina: la programmazione degli eventi natalizi promossi dall’Amministrazione comunale prosegue in città e nei villaggi

La programmazione degli eventi natalizi promossi dall’Amministrazione comunale nell’ambito della manifestazione inclusa all’interno di “Messina il Natale della RiNascita” azione di lancio del piano promozionale, finanziato nell’ambito del POC Metro Messina azione Sostegno PMI card I.3.1.c., prosegue in città e nei villaggi. Le iniziative in calendario, il 24 dicembre prevedono a partire dalle ore 9 alle 12, a Ganzirri, per la rassegna “Natale sui Laghi” un tour sul Lago Grande alla scoperta della vongola autoctona; e dalle 16 alle 21, “Passeggiata sul pontile del Lago”; a villa Dante, dalle 10 alle 12, al Centro anziani, il mago Alex e sport con “Christmas Games” nell’area campetti; a Castel Gonzaga, dalle 10 alle 13, visite guidate lungo il Forte; la mostra storica temporanea con l’esposizione del plastico del Castello; a Forte Ogliastri, dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30, il mercatino dell’artigianato e dei produttori locali; inoltre sempre a Forte Ogliastri, alle 16.30, lettura animata a cura della Compagnia Anatolè, e a seguire “In Nativitate Domini”, concerto di musica strumentale e corale con l’esibizione del coro giovanile Note Colorate; a Ponteschiavo, Briga Superiore e Molino, alle 15.30, l’iniziativa “Babbo Natale vi aspetta per dare caramelle ai bambini”; nella villetta Quasimodo, dalle 16 alle 18, “La Parata del Natale”; a Cumia, alle 16.30, il Villaggio di Babbo Natale con la partecipazione della banda dei Babbi Natali; a San Filippo Superiore, dopo la messa del Santo Natale, l’esibizione dello zampognaro; a Castanea, nella piazza SS. Rosario, alle 16.30, “Mercatini di Natale” e momenti di animazione per bimbi, a cura di Mister Alex, e a seguire lo spettacolo musicale “Musica di Natale in Piazza” con Franco Laimo e Claudia Lo Cascio; lungo le vie del II quartiere, a partire dalle 16.30 “Babbo Natale e Zampognaro”; a Bordonaro, alle 17, la Tombolata; in via Palermo, dalle 17 alle 19, nella zona pedonale antistante la scuola Boer, “Aristos Christmas Concert”; villaggio delle Masse, alle 19, esibizione itinerante dello zampognaro lungo le vie del villaggio e conclusione a Massa San Giovanni per dare l’avvio alla Messa della notte di Natale; a Montepiselli, alle 22, nella chiesa Santa Teresa del Bambino Gesù; e alle 22.30, a Sant’Agata, esibizione dello zampognaro.