Giustizia, D’Ettore di Coraggio Italia Calabria: “approvato mio Odg su garanzia presunzione d’innocenza”

17 Dicembre 2021 11:30

Il coordinatore regionale per la Calabria: “l’impegno assunto dal Governo sarà recepito a breve in un prossimo provvedimento legislativo”

“Approvato ieri un ordine del giorno a mia prima firma, riformulato con parere favorevole del Governo, in tema di garanzia della presunzione di innocenza”. Lo rende noto il deputato e coordinatore regionale per la Calabria di ‘Coraggio Italia’ Felice Maurizio D’Ettore in merito a un Odg alla legge delega per il recepimento delle direttive europee.

“Ho chiesto, tecnicamente – aggiunge D’Ettore – la votazione nominale sulla riformulazione già espressa dal Governo, e dopo l’ulteriore intervento del relatore del disegno di legge di delegazione europea, la Camera ha votato come da mia richiesta, ritenuta ammissibile. L’Odg è stato approvato dall’aula con 371 voti favorevoli“.

D’Ettore, inoltre, sottolinea che “l’impegno assunto dal Governo sarà recepito a breve in un prossimo provvedimento legislativo ai fini della piena tutela dei diritti conferiti dalle direttive Ue (343/2016) sia con riguardo al principio, costituzionalmente garantito, della presunzione di innocenza, sia con riguardo alla sicurezza delle indagini per impedire che gli indagati ed imputati, pure di gravi reati, fuggano o entrino in contatto con terzi“.

Poi conclude ricordando l’incontro delle ore 15: 30 di domani al T – Hotel di Lamezia Terme con il presidente di ‘Coraggio Italia’, Luigi Brugnaro. All’iniziava, cui prenderanno parte amministratori locali e candidati alle recenti amministrative, sarà presente anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.