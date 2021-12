Messina: la porchetta di suino nero di Giuseppe Oriti entra nella guida alle eccellenze 2022 di Gambero Rosso

16 Dicembre 2021 23:42

La porchetta di suino nero dei Nebrodi di Giuseppe Oriti entra nella guida “Top Italian Food 2022” del Gambero Rosso dedicata alle eccellenze italiane

Grande traguardo per Giuseppe Oriti: la sua porchetta di suino nero dei Nebrodi entra nella guida “Top Italian Food 2022” del Gambero Rosso dedicata alle eccellenze italiane. Un traguardo molto prestigioso per l’azienda agrituristica “Il Vecchio Carro” di Caronia, in provincia di Messina, che da oltre 20 anni è specializzata nell’allevamento di maiali neri. “La guida Gambero Rosso Top Italian Food –ha affermato Giuseppe Oriti- premia i prodotti delle migliori imprese agroalimentari del Made in Italy ed io sono molto orgoglioso di aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento con la nostra porchetta di suino nero dei Nebrodi prodotta in maniera naturale, con l’antica ricetta di famiglia, e senza l’utilizzo di coloranti e conservanti. Voglio ringraziare tutto il mio team, mia moglie e i nostri meravigliosi clienti. Questo riconoscimento premia il lavoro che svolgiamo ogni giorno con grande cura, l’attenzione che mettiamo verso il benessere degli animali e la scrupolosità con cui produciamo la nostra porchetta”, conclude.