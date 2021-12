Il cuore grande della Calabria nel gesto di Giuseppe, giovane coiffeur reggino che ha tagliato i capelli ad un anziano in difficoltà

15 Dicembre 2021 13:32

Giuseppe Modafferi è un giovane di Messignadi, in provincia di Reggio Calabria, che fa il coiffeur di professione

Quando un gesto ti cambia la giornata e l’accoglienza dei calabresi non ha limiti… Giuseppe Madafferi è un giovane ragazzo di 22 anni di Messignadi, un piccolo paese vicino a Oppido Mamertina in provincia di Reggio Calabria. Giuseppe è un coiffeur di professione e nei giorni scorsi si trovava a Milano per un viaggio di lavoro/piacere, ad un certo punto Giuseppe mentre passeggiana sul corso di Vittorio Emanuele, ha notato un anziano signore di nazionalità non italiana, con gli occhi lucidi come se se avesse bisogno di aiuto o come se stesse cercando qualcosa.

Giuseppe cosi si è avvicinato chiedendo se avesse bisogno di qualcosa ma l’anziano non ha risposto perché non conosceva bene la lingua e non capiva cosa gli stesse chiedendo. A quel punto il giovane coiffer ha donato al signore alcuni maglioni e del cibo caldo che aveva nello zaino e successivamente si è anche offerto per tagliargli i capelli gratuitamente. L’anziano era incredulo perché non riusciva a capire cosa stesse facendo, ma il dolce gesto lo ha fatto commuovere facendogli fare un pianto di felicità e di riconoscenza.

“Bisogna aver cura di ogni persona, soprattutto quelle più fragili di noi. Gli occhi felici di questo signore, difronte ad un simile gesto, mi ha fatto capire che nella vita basta veramente poco per essere felici. Ci tengo con tutto il cuore a portare avanti questo mio gesto di solidarietà per far capire a tutti, grandi e piccoli, che l’umiltà è la vera grandezza della vita”, sono queste le parole di Giuseppe Madafferi giovane coiffer reggino.