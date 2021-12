Giro d’Italia 2022, il “Trofeo Senza Fine” esposto per 3 giorni a Diamante

17 Dicembre 2021 17:10

Il trofeo del Giro d’Italia 2022 esposto per 3 giorni a Diamante. Per il Sindaco Ernesto Magorno è l’occasione di far conoscere “la città e le sue bellezze avendo sempre all’orizzonte il sogno di diventare Capitale della Cultura 2022”

“Il Trofeo senza fine del Giro d’Italia è a Diamante. E’ una grande gioia in attesa di maggio”. Lo afferma il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, attraverso i propri canali social. “L’esposizione del trofeo che sarà consegnato al vincitore del prossimo Giro – prosegue Magorno – si terrà per i prossimi tre giorni con un importante coinvolgimento delle scuole. Continuiamo a lavorare per offrire tante opportunità di far conoscere Diamante e le sue bellezze avendo sempre all’orizzonte il sogno di diventare Capitale della Cultura 2022”.