Gioventù Nazionale Reggio Calabria: il cinquefrondese Marco Massara Ferrari è il nuovo vicepresidente federale

20 Dicembre 2021 14:15

La nota di Marco Massara Ferrari, da sempre attivo militante di Destra Sociale

La Federazione Provinciale di Reggio Calabria di Gioventù Nazionale ha un nuovo Vice Presidente: è Marco Massara Ferrari, cinquefrondese, classe 1989, filosofo prestato al mondo assicurativo e finanziario. “È con vibrante emozione che indirizzo i più sinceri sensi di gratitudine al Presidente Federale Provinciale, Giovanni Puro, all’Esecutivo ed alla Direzione Provinciale, per aver riposto la loro fiducia nella mia modesta persona”, esordisce Marco Massara Ferrari, da sempre attivo militante di Destra Sociale. Di seguito la nota completa:

“È un incarico che mi viene conferito non senza sorpresa, ed al quale non ambivo; ma non me la sono sentita di non ricambiare la fiducia e l’affetto che tanti Giovani Dirigenti hanno risposto in me. Ho iniziato la mia esperienza di militanza politica appena quattordicenne, in Alleanza Nazionale-Movimento Sociale Italiano, un Partito che portava una eredità pesante e significativa. Nel mio percorso di maturazione e formazione, iniziato nella Sezione di Cinquefrondi insieme a Marco Cascarano, mi sono potuto arricchire alla scuola di personaggi di straordinaria caratura politica e culturale, come il mio indiscusso mentore, l’Avv. Titta Valensise, che rimane e rimarrà mio perenne punto di riferimento. Siamo cresciuti potendo contare sull’esempio e l’esperienza fulgida di preclare figure del M.S.I., come l’On. Natino Aloi ed il Senatore Meduri. Dopo gli anni di smarrimento che sono seguiti alla dissoluzione del Partito nel grande calderone del centro destra, che ha rappresentato per tutti noi Missini nel cuore un momento di ineluttabile rottura, sono felice di essere tornato in seno al rinnovato Movimento giovanile, al quale intendo donare ogni sforzo ed energia, per contribuire a promuovere gli ideali della Destra Sociale che furono propri del glorioso Fronte della Gioventù (del quale ricorre quest’anno in cinquantesimo anniversario di fondazione) di cui siamo diretti eredi. A tutti i Circoli della Federazione Provinciale, vada il mio più cordiale saluto e l’esortazione a vivere con coraggio e dedizione l’onore di poter militare in un Movimento che ha una storia invidiabile, e che promuove i valori della socialità, del patriottismo, della tutela e valorizzazione della Famiglia, che costituiscono poi gli insostituibili cardini del pensiero cristiano. Un ringraziamento particolare lo devo a coloro che mi hanno sempre sostenuto nel mio percorso politico: al Segretario Politico della Sezione di Cinquefrondi, Benito Antonio Ierace, amico sincero e commilitone di ogni battaglia, ai miei Dirigenti di Sezione: Sorace, Megna, Valerioti, Carrera, Ferrandello, Oppedisano, Spanò, Manes; a tutti i Tesserati e Simpatizzanti di Cinquefrondi”.