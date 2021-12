Ginnastica ritmica, impresa straordinaria per la Virtus Reggio: porta a casa 11 medaglie d’Oro

11 Dicembre 2021 17:46

Virtus Reggio dominatrice assoluta con 11 titoli italiani durante le ultime finali Nazionali di Ginnastica svoltesi a Rimini

Impresa straordinaria per la Virtus Reggio durante le ultime finali nazionali di Ginnastica svoltesi a Rimini. La storica società reggina riconferma il proprio valore assoluto facendo l’en-plein in terra emiliana di titoli italiani inorgogliendo non solo la città di Reggio, ma la Calabria intera! La Virtus infatti con le sue splendide ginnaste conquista il gradino più alto del podio in tutte le competizioni cui ha preso parte portando a casa ben 11 Medaglie d’oro e 4 Bronzi. Un’impresa eccezionale che l’annovera come società leader. Una trasferta indimenticabile e che rimarrà per sempre nei cuori di tutto il team Virtus Reggio. I successi e i traguardi sportivi che ogni anno si ripetono sono frutto dello scrupoloso, minuzioso e appassionato lavoro della tecnica federale e giudice nazionale di ritmica Caterina Albanese e della tecnica regionale e giudice Carmen Loprevite. Soddisfatti e orgogliosi il Presidente Rocco Loprevite e il vicepresidente Vincenzo Costantino.

Ecco le fantastiche 7 Virtussine che hanno conquistato Rimini: