Gelateria Cesare, il consiglio per un ‘dolce’ cenone di Natale: protagonista il bergamotto di Reggio Calabria! [INTERVISTA]

20 Dicembre 2021 12:05

Davide Destefano della Gelateria Cesare regala un consiglio per il dolce del cenone natalizio: protagonisti due eccellenze del territorio come il bergamotto di Reggio Calabria e il mango di Catona

Il periodo delle feste si avvicina, fervono i preparativi per pranzi e cene in famiglia. Idee, consigli, liste della spesa, chi si occupa dell’organizzazione ha il suo bel da fare in vista dei classici cenoni, appuntamenti che a Reggio Calabria sono ‘sentiti’ tanto quanto le stesse feste. Natale è anche sinonimo di dolci, probabilmente più di ogni altra festa. È per questo che, nonostante le tante prelibatezze che compongono il menù delle feste, il dolce ricopre sempre un posto speciale. Del resto, è pur sempre il piatto che conclude pranzi e cene, lasciando un dolce o amaro ricordo ai commensali. Panettone e pandoro sono i grandi classici della tradizione, ma c’è chi vorrebbe portare in tavola qualcosa di nuovo. Davide Destefano della Gelateria Cesare ha un ‘dolce consiglio’ per tutti i reggini: un sorbetto al bergamotto di Reggio Calabria o al Mango di Catona!

Davide Destefano, ai nostri microfoni, spiega: “consiglio un buon sorbetto a tavola. Abbiamo il principe degli agrumi, il bergamotto di Reggio Calabria. Noi lo abbiamo anche in versione ‘Crema di Calabria’. Oppure, perchè no, anche un sorbetto al mango di Catona che pulisce il palato e lascia un aroma inconfondibile“.