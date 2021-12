Gambarie, via alla stagione sciistica: seggiovia, piste da sci e servizio navetta, i chiarimenti del Sindaco Malara

24 Dicembre 2021 14:15

Avvio della stagione sciistica a Gambarie: “in assenza di interventi di chiusura sanitaria, non appena nevicherà, si potrà sciare sicuramente”

Prende ufficialmente il via la stagione sciistica a Gambarie. A tal proposito il Sindaco Francesco Malara ha diramato un comunicato per fare chiarezza: “le condizioni di innevamento attuale non consentono di sciare. Andando nel dettaglio: in cima alla Telese nell’attualità ci sono circa 40 cm di neve ma a metà pista, nei tratti esposti al sole, ci sono grandi chiazze di terra e sassi. Inoltre nella pista Nino Martino non vi è quasi per nulla neve. Inoltre, come già dichiarato pubblicamente il 26 novembre u.s. , il cronoprogramma della ditta che gestisce gli impianti seggioviari già prevedeva l’ apertura durante le festività natalizie. Occorre anche premettere che per la società di gestione non è stato facile venir fuori da due stagioni di fermo assoluto, ciò ha portato delle perdite economiche che non sono state “ristorate” dal Governo in nessuna proporzione compensativa”.

A questo punto il Sindaco esplicita che “sono già stati effettuati i necessari lavori preliminari di sistemazione delle piste, quali lo spietramento, la pulitura del terreno, il taglio degli arbusti, la messa in posa dei paracolpi, la messa in sicurezza delle piste. Detto quanto sopra, si può riaffermare che in assenza di interventi di chiusura sanitaria, non appena nevicherà a Gambarie si potrà sciare sicuramente”. Infatti, scendendo nei dettagli tecnici, per dare una maggiore informazione agli utenti, si specifica che: