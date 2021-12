Gallico Catona, colpo Ivan Castiglia: l’ex Reggina firma per la squadra di Eccellenza

28 Dicembre 2021 14:45

Il Gallico Catona ufficializza l’arrivo dell’ex centrocampista di Reggina e Fc Messina Ivan Castiglia

Un passato importante, a Reggio Calabria soprattutto e, dopo un po’ di girovagare, un presente sempre vicino allo Stretto. In seguito all’esperienza poco felice all’Fc Messina, conclusasi con l’esclusione e il conseguente fallimento del club peloritano, l’ex Reggina Ivan Castiglia firma con il Gallico Catona. E’ la stessa società reggina ad annunciarlo: “Firma Ivan Castiglia per il Gallico Catona, 33 anni,

cosentino, ha sempre militato nei professionisti. Centrocampista di qualità e quantità, ha militato in Reggina, Recanatese, Messina, Rende,

Catanzaro, Salernitana, L.R. Vicenza, Como, Cittadella, Triestina, e Catania. La società confida tanto in lui per il raggiungimento di ambiziosi progetti e lo accoglie con tanto affetto”.