Ravanusa, l’Italia intera si stringe nel dolore: oggi i funerali delle nove vittime

17 Dicembre 2021 17:18

Tanti presenti in piazza Primo Maggio: oltre i cittadini, si sono recati in chiesa anche il presidente Musumeci e il ministro Giovannini

Folla in piazza Primo Maggio a Ravanusa, dove si stanno celebrando i funerali delle nove vittime dell’esplosione causata da una fuga di gas nella cittadina in provincia di Agrigento. I feretri delle vittime sono appena arrivati nella piazza e sistemati sul sagrato. In città si respira un’atmosfera di grande commozione e dolore. Le esequie verranno celebrate dall’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano. Tra le autorità presenti a Ravanusa per i funerali il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Presente anche il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio.