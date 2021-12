Paura in Francia nella Vigilia di Natale: donna tenta di colpire diverse persone con l’auto gridando “Allahu Akbar”

24 Dicembre 2021 18:02

Paura in Francia nella Vigilia di Natale: la donna è stata arrestata dalla Polizia francese con in mano una copia del Corano

Paura in Francia nella Vigilia di Natale: una donna a Marsiglia ha tentato di colpire diverse persone con l’auto gridando “Allahu Akbar” ed è stata prontamente arrestata dalla Polizia francese con in mano una copia del Corano. Non risultano vittime e feriti.