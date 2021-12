Formula 1, il pilota della Ferrari Charles Leclerc risultato positivo al Covid per la seconda volta

16 Dicembre 2021 17:45

Charles Leclerc risultato positivo al Covid: il pilota della Ferrari era già guarito dalla malattia nei mesi scorsi

Amara sorpresa per i tifosi della Ferrari a pochi giorni dal termine del Mondiale di Formula 1. I risultati in pista non c’entrano, che fosse l’ennesima stagione da “mettere da parte” era già noto fin dagli albori. Si tratta di una questione sanitaria. Charles Leclerc è risultato, per la seconda volta, positivo al Covid. Il pilota monegasco era già risultato positivo dopo essere entrato in contatto con un positivo nel mese di gennaio. La conferma arriva dalla stessa Ferrari attraverso una nota ufficiale. Leclerc è stato testato al rientro da Abu Dhabi, dopo la gara del weekend e “attualmente si sente bene, ha sintomi lievi e si autoisolerà a casa“.