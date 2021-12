Reggina, tra focolaio Covid e sfida al Brescia: per ora nessuna decisione, il club vuole attendere

31 Dicembre 2021 15:57

Con i 18 positivi di oggi, in casa Reggina si registra un vero e proprio focolaio Covid: ma per la gara del 15 gennaio contro il Brescia, il club vuole attendere

In solo una settimana, 18 positivi al Covid tra calciatori e staff. Il 2021, per la Reggina, si sta chiudendo con la grana positivi al virus. Dai 2 casi di Vigilia di Natale ai 13 di oggi, per un totale – appunto – di 18. La pausa, anche se il club amaranto aveva votato contro, alla fine si è rivelata una mezza salvezza, pur in attesa di capire quale sarà la situazione alla ripresa per metà gennaio, quando al Granillo arriverà il Brescia. E il grande punto interrogativo di Via delle Industrie è proprio questo. Il 2 gennaio, tra soli due giorni, ci sarà infatti il ritrovo al Sant’Agata per quei componenti risultati negativi. Un numero risicato, decisamente ridotto, a due settimane dalla sfida del Granillo contro il Brescia.

15 giorni, 13 a partire dal 2, non sono tantissimi ma neanche pochi. Qualche calciatore potrebbe negativizzarsi, ma c’è l’interrogativo legato alle condizioni fisiche alla ripresa, considerando il periodo di inattività. Alla luce di questo, il club potrebbe fare le dovute valutazioni ai vertici. Secondo quanto verificato dalla nostra redazione, però, di decisioni immediate non ne verranno assunte, almeno in questi giorni e salvo ulteriori e clamorosi peggioramenti della situazione. La società amaranto vuole attendere, capire la situazione al ritrovo e monitorare giorno per giorno in attesa magari di qualche negativizzazione. Tra qualche giorno la vicenda potrebbe essere più chiara a seconda della piega che prenderà.