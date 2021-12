“Finchè i cretini fanno boom”, Povia positivo al Covid: bufera sul tweet ironico di Cartabellotta

14 Dicembre 2021 11:30

Giuseppe Povia, cantante apertamente contrario ai vaccini, è risultato positivo al Coronavirus: bufera sul tweet ironico di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe

“Finché i cretini fanno (eh). Finché i cretini fanno(ah). Finché i cretini fanno boom“. Bufera sul tweet ironico di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che ha voluto commentare così la notizia della positività al Covid di Giuseppe Povia, cantante che da diverso tempo ha espresso apertamente le proprie posizioni contrarie al vaccino. Cartabellotta ha modificato il testo della famosa canzone che Povia portò a Sanremo “Quando i bambini fanno oh“, sostituendo il termine “bambini” con “cretini”. La vicenda ha suscitato reazione contrastanti ma che hanno fatto schizzare in tendenza gli hashtag #Povia e #Cartabellotta.

A proposito della propria positività, Povia aveva commentato sui social: “un milione a chi dice che io dico che il Covid non esiste… dove lo avrei detto? In tal caso siete intelligenti asintomatici (potevo dire coglioni ma sono educato). Buone dosi infinite“. Ai danni di Cartabellotta diversi tweet con insulti e minacce di morte, come specificato dallo stesso presidente di Gimbe: “il mio tweet riprendeva solo il testo originale di una canzone di Povia. A seguire: attacchi personali dai ‘soliti noti’; Tonnellate di insulti; Minacce di morte“.