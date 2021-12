Ferrieri Caputi, un rosso al ‘femminismo grammaticale’: “sono un arbitro. Chi mi chiama arbitra lo fa solo per sottolineare che sono donna”

21 Dicembre 2021 18:30

Maria Sole Ferrieri Caputi interviene sul ‘femminismo grammaticale’: lei si fa chiamare arbitro, chi la chiama “arbitra” lo fa solo per sottolineare il suo essere donna

Maria Sole Ferrieri Caputi è una giovane donna di 31 anni entrata nella storia del calcio italiano. Il fischietto di Livorno è stata la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A maschile. Ferrieri Caputi ha diretto la gara fra Cagliari e Cittadella, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia, vinta per 3-1 dai sardi. Tanti i complimenti ricevuti dall’arbitro… o dall’arbitra? Mentre prende piede una sempre maggiore forma di femminizzazione dei termini della lingua italiana legati alle professioni, c’è chi rifiuta la “A” come simbolo di parità dei diritti, dando un bel cartellino rosso al ‘femminismo grammaticale‘. Intervistata dal ‘Corriere della Sera’, Maria Sole Ferrieri Caputi ha fatto chiarezza sul tema: “arbitro. Personalmente lo preferisco. Come preferisco sindaco a sindaca. Novanta volte su cento quando mi dicono arbitra è per sottolineare che sono una donna. Quindi preferisco arbitro. Credo che quando non ci sarà più l’esigenza di sottolinearlo, allora vorrà dire che ci sarà davvero parità“. Chi meglio di una donna in carriera, professionale e autoritaria, in grado di farsi rispettare anche fra gli uomini, nello sport che negli ultimi anni sta abbattendo, con fatica, le ultime barriere di genere, può dare una prova concreta di come non sia una vocale a favorire la parità dei diritti fra uomo e donna, ma siano azioni e fatti concreti di donne e uomini, persone straordinariE.