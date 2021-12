Fernando Sinopoli eletto coordinatore provinciale di Coraggio Italia per la provincia di Catanzaro

23 Dicembre 2021 10:04

Il sindaco di Centrache e coordinatore provinciale di Coraggio Italia: “continuerò a privilegiare le soluzioni alle parole nel solo esclusivo interesse dei comprensori, nessuno escluso”

“Alla lunga l’impegno per i territori e la vicinanza alle popolazione pagano“. Lo afferma Fernando Sinopoli, sindaco di Centrache e coordinatore provinciale per Catanzaro di ‘Coraggio Italia’, commentando a caldo la sua elezione a vice presidente della Provincia catanzarese. Primo degli eletti alle consultazioni dello scorso fine settimana per il rinnovo del consiglio provinciale con ben 6063 preferenze, Sinopoli esprime ringraziamenti al presidente Sergio Abramo “per la nomina conferitami che testimonia la piena fiducia sul mio operato di amministratore e segna una traccia di continuità con i tre anni in cui, nella consiliatura provinciale appena conclusa, ho lavorato da consigliere delegato alla Viabilità“.

Il neo vicepresidente, inoltre, manifesta compiacimento all’indirizzo del consigliere regionale di ‘Coraggio Italia’ Francesco De Nisi. “Il suo sprone durante la campagna elettorale e l’incitamento ad agire secondo la logica del fare tipica del nostro partito – aggiunge – non è mai mancato. Sono sicuro che continuerà ad essere sicuro compagno di viaggio anche in questa nuova avventura politico – amministrativa“.

Il neo vicepresidente promette di continuare ad agire “con l’umiltà che ha sempre caratterizzato la mia azione di amministratore locale, privilegiando le soluzioni alle parole e nel solo esclusivo interesse dei comprensori, nessuno escluso. I problemi da affrontare sono tanti: li guarderemo in faccia con l’impegno e il senso di responsabilità richiesti dai cittadini, accompagnati dal convincimento di poter contribuire a far cambiare passo alla nostra terra“. Poi conclude: “l’opportunità offerta dal Pnrr è una sfida da vincere ad ogni costo: la affronteremo con il coraggio e la determinazione di sempre“.