Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: “mascherine in casa, dobbiamo proteggere i nostri figli” [VIDEO]

27 Dicembre 2021 12:39

Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: nelle storie Instagram i “Ferragnez” spiegano di dover indossare le mascherine in casa per evitare che si contagino anche i figli

Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid. La coppia formata dal rapper e dall’influencer è apparsa sui social con la mascherina, seppur dentro la propria abitazione, dettaglio apparso subito strano a tutti i follower e successivamente spiegato dalla stessa coppia: entrambi sono risultati positivi dopo un tampone molecolare e sono costretti a indossare la mascherina anche a casa per provare a evitare di contagiare anche i figli, non potendo mantenere la distanza per accudirli.

“Come potete facilmente intuire io e Chiara siamo positivi. – hanno dichiarato Fedez e la Ferragni nelle storie Instagram – Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare – spiega Chiara -, il cui risultato è arrivato adesso e siamo positivi ma i bambini, non si sa come, per ora sono negativi“. “Motivo per il quale indossiamo mascherine in casa tutto il giorno e non possiamo mantenere distanza dovendoli accudire“, aggiunge Fedez. “Siamo asintomatici e stiamo tutti bene, la nostra priorità è che i bambini stiano bene“, ha precisato il rapper.